Atalanta-Napoli, la furia di Manna: "Imbarazzante annullare il gol di Gutierrez, non siamo cog***ni. Ogni settimana un problema, c'è qualcosa che non va"

Alla New Balance Arena di Bergamo è andata in scena la super sfida tra Atalanta e Napoli, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A, e si è conclusa con il risultato di 2-1 in favore della Dea. Al termine della gara Giovanni Manna, direttore sportivo del club partenopeo, si è scagliato contro l'operato arbitrale e ha criticato aspramente la decisione del direttore di gara Daniele Chiffi di annullare la rete di Miguel Gutierrez per un leggero contatto di Rasmus Hojlund su Hien: "E' una situazione che non si può nemmeno commentare. Lasciamo stare il rigore del primo tempo, ma sul gol annullato non c'è alcun controllo - dice a DAZN -.Non c'è nessun contatto e nessun fallo. Perché il VAR non lo riguarda? Sul 2-0 sarebbe cambiato tutto... Dov'è il fallo? È inspiegabile, ci stiamo giocando la Champions in un'annata complicata e quanto accaduto oggi non è giusto. Non è calcio. Gli episodi possono anche bilanciarsi a fine stagione, ma qui urge una spiegazione. Perché la prima volta è stato richiamato e la seconda no? E' un paradosso. Non è soggettivo, se il contatto non c’è non c’è. Perché poi facciamo la figura dei cogl**ni e non ci piace. Per essere qua facciamo fatica e questo non va bene".

Anche in conferenza stampa ha continuato a protestare: "Dalla tribuna pensavamo avesse fischiato palla fuori, non capisco come il VAR non abbia controllato nulla. Allora dobbiamo pensare male? Secondo me qui non funziona nulla. Sicuramente in passato abbiamo avuto episodi sfortunati o no, in un campionato penso che le cose si pareggino e non ci siamo mai lamentati. È sicuramente un'annata complicata, ma uscire senza punti per demeriti non nostri è una cosa grave. Se ogni settimana c'è un problema c'è qualcosa che non va".