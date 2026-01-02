Un Gian Piero Gasperini sincero quello intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della "sua" partita, quella contro l'Atalanta. Sollecitato su un possibile cambiamento nel suo modo di essere rispetto agli anni di Bergamo, il tecnico ha rivendicato con orgoglio la propria identità, sottolineando però l'importanza di aver superato lo scetticismo iniziale a Roma. "Spero di essere me stesso, nel bene e nel male. Mi porto dietro le mie caratteristiche", ha dichiarato Gasperini. La cosa per lui più importante è stata "aver fatto presa su questo spogliatoio" e "aver tolto un po' di scetticismo" nei suoi confronti.

L'allenatore ha poi svelato il motivo profondo che lo ha spinto a scegliere la Roma: "Professionalmente sono in una situazione che mi stimola forte. Non sono diverso da Bergamo: quando abbiamo vinto l'Europa League ero convinto che avremmo potuto ambire a qualcosa di più. Anche per questo mi sono venuti a cercare qui".

??VIDEO - Gasperini: "Sono me stesso nel bene e nel male. Mi hanno cercato per l'ambizione a qualcosa in più"



➡️https://t.co/7LbMtzZhOE#AsRoma pic.twitter.com/aAOVJOxsLr — laroma24.it (@LAROMA24) January 2, 2026



