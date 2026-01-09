VIDEO - Gasperini: "Raspadori? Io parlo solamente di giocatori della Roma. Chiedevo degli attaccanti in estate ma non ho mai parlato di mercato"

In conferenza stampa, Gian Piero Gasperini si è soffermato anche sul tema del calciomercato e in particolare su Giacomo Raspadori, che ormai sembra vicinissimo a vestire la maglia giallorossa. Il tecnico della Roma ha sviato la risposta ed ha commentato così l'argomento: "Domani c'è l'insidia della partita ed è dovuta al fatto che il Sassuolo sta facendo un buon campionato anche se ha perso con la Juventus. Ho visto il Milan rischiare di perdere ieri, ho visto la Juventus pareggiare con il Lecce, ho visto il Napoli pareggiare con il Verona. Queste cose vanno evidenziate, forse noi siamo stati tra i più bravi in questo tipo di partite. Però evidenziano la difficoltà e l'equilibrio di questo campionato. Ogni partita devi arrivare al meglio e anche per noi domani sarà difficile. Molto importante è stata anche la risposta dell'altra sera a Lecce con tante defezioni, simbolo che i ragazzi si allenano con entusiasmo. Lei mi ha mai sentito parlare di mercato o di Raspadori? Quest'estate io chiedevo degli attaccanti, adesso qualcuno ha mai sentito parlare me di mercato? Voi siete bravissimi, siete informatissimi, io vi leggo e siete fantastici. Fate benissimo il vostro mestiere. Io se voglio sapere le notizie mi basta leggervi ma non sono io che posso alimentare queste voci. Io parlo solo di giocatori che sono della Roma perché domani vanno in campo e devono cercare di fare risultato. Il giudizio se vuole glielo faccio sui miei giocatori".

