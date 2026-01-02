VIDEO - Gasperini: "Mercato strano, le big si scatenano. Bisogna accettare la sfida"

"Bisogna accettare la sfida, la battaglia". Con queste parole, Gian Piero Gasperini ha suonato la carica in conferenza stampa, analizzando il contesto di un mercato di gennaio che vede le big scatenate. Pur glissando sulla voce Raspadori ("Chiedete in Spagna"), il tecnico ha delineato la strategia della Roma. "L'obiettivo della Roma è diventare sempre più forte," ha spiegato, "bisogna mettere giocatori forti che possono dare un valore aggiunto, non metterli tanto per metterli".

Il tecnico ha spiegato: "Questo è un mercato strano, dove le big si stanno scatenando sul mercato di gennaio, cosa che non era successa negli anni precedenti, perché la competizione è vicina, in pochi punti. Giochi per lo scudetto, per la Champions, per l’Europa e per niente. Bisogna accettare la sfida, la battaglia e stare attenti e pronti, guardare il nostro percorso e migliorarci".



