VIDEO - Gasperini: "Mai parlato con Raspadori, ma con Malen sì e abbiamo chiuso in 3/4 giorni"

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino, valido per la ventunesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 18 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sul mancato arrivo di Giacomo Raspadori (trasferitosi all'Atalanta) e sulla durata della trattativa per Donyell Malen: “Non faccio chiarimenti. Con Raspadori non ho mai parlato, con Malen sì. Con Malen ci sono stati tre o quattro giorni in cui si è chiuso tutto. Per quanto riguarda altre trattative, non lo so: io parlo solo delle cose che mi riguardano direttamente. Non conosco i dettagli e non partecipo alle trattative”.



