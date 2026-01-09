VIDEO - Gasperini: "Il fatto che i Friedkin siano a Roma per così tanto tempo vale più dei 36 punti fatti"

In conferenza stampa , Gian Piero Gasperini si è soffermato sull'importanza di avere la famiglia Friedkin nella Capitale. Il tecnico della Roma ha commentato così l'argomento: "Io lavoro molto bene sul campo perché è un gruppo molto compatto e coeso che sta dando tutto. Anche con giocatori che hanno una situazione non così ben definita nel futuro. Questa è la garanzia assoluta. Ripeto, il fatto che la società sia qui per così tanto tempo e così tanto presente, vale più dei 36 punti che abbiamo fatto".

