Clicky

VIDEO - Gasperini: "Il fatto che i Friedkin siano a Roma per così tanto tempo vale più dei 36 punti fatti"

09/01/2026 alle 14:45.
gasperini-conferenza-3

In conferenza stampa, Gian Piero Gasperini si è soffermato sull'importanza di avere la famiglia Friedkin nella Capitale. Il tecnico della Roma ha commentato così l'argomento: "Io lavoro molto bene sul campo perché è un gruppo molto compatto e coeso che sta dando tutto. Anche con giocatori che hanno una situazione non così ben definita nel futuro. Questa è la garanzia assoluta. Ripeto, il fatto che la società sia qui per così tanto tempo e così tanto presente, vale più dei 36 punti che abbiamo fatto".