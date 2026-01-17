VIDEO - Gasperini esalta El Aynaoui: "Per noi era già un giocatore solido prima della Coppa d'Africa. È forte e ha margini di crescita"

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino, valido per la ventunesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 18 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso ha esaltato la crescita di Neil El Aynaoui: “A dire la verità, noi abbiamo sempre avuto subito la sensazione di trovarci di fronte a un giocatore giovane ma di valore, chiaramente da conoscere meglio. All’inizio della stagione le indicazioni erano più quelle di un giocatore offensivo, ma secondo me ha dimostrato, sia nella Roma sia vedendo le partite della sua nazionale, di essere un centrocampista molto affidabile in entrambe le fasi, anche in quella difensiva. È un ragazzo che, oltre a essere un atleta molto forte, è anche molto maturo e intelligente. Ha ancora margini di crescita: secondo me ne ha già fatti molti, ma ne avrà ancora. In ogni caso, già prima di andare in Coppa d’Africa, per noi era un giocatore solido”.

