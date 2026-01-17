VIDEO - Gasperini e i giovani in rosa: "Dobbiamo migliorare l'attacco con profili come Malen, ma la società punta anche a costruire qualcosa di duraturo"

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino, valido per la ventunesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 18 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sulla composizione della rosa e sul progetto della società: "Chiaramente non è possibile vincere con tanti giovani in squadra. Diciamo però che stiamo tenendo il piede in due scarpe. C’è uno zoccolo duro che è sicuramente competitivo e, per essere ancora più competitivi, è evidente che abbiamo bisogno di migliorare il reparto offensivo, con giocatori come Malen, che è arrivato. Contemporaneamente la società guarda anche al futuro, investendo su ragazzi ai quali non si può chiedere di essere subito competitivi, soprattutto contro le squadre che affrontiamo in campionato e, in particolare, contro quelle che occupano le prime posizioni della classifica. L’idea è quella di costruire, di portare avanti un progetto che possa avere continuità nel tempo e che possa lasciare qualcosa di concreto. Qualcosa che rimanga e che non venga bruciato ogni anno, di volta in volta".

