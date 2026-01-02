VIDEO - Gasperini: "Chi arriva a gennaio non 'spacca' subito. La mia visione è fare la Roma forte nel tempo"

In conferenza stampa , Gian Piero Gasperini ha delineato in modo molto chiaro la sua visione sul mercato di gennaio. Il tecnico giallorosso ha smorzato gli entusiasmi su possibili colpi "spacca-partite", sottolineando come chi arriva a metà stagione abbia bisogno di tempo per integrarsi. "Tutti noi vorremmo avere giocatori pronti," ha spiegato Gasperini, "ma chi arriva a gennaio difficilmente arriva in condizione, in genere sono giocatori che hanno giocato poco. Non ragiono su giocatori che arrivano e 'spaccano' nell'immediato".

L'obiettivo del tecnico è più a lungo termine: "La mia visione è fare la Roma più forte nel tempo". Per questo, non c'è ansia per le tempistiche: "Questa rosa esiste e ha fatto molto bene, non si può pensare che arriva un giocatore e cambia tutto. Non c'è da avere fretta, chiunque arriverà ci vorrà un po' di tempo".

