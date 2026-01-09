Clicky

VIDEO - Gasperini: "Angelino? È una questione medica, domani non può giocare. Ci auguriamo che possa star bene"

09/01/2026 alle 14:47.
In conferenza stampa, Gian Piero Gasperini si è soffermato sull'assenza di Angelino, fuori da ormai molto tempo per un problema medico. Il tecnico della Roma ha commentato così l'argomento: "Può giocare? No. Però questo è un argomento medico e sul quale io devo mantenere il massimo riservo. Le notizie le possono dare solo i medici. Noi ci auguriamo che possa stare bene e possa giocare".