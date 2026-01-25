Clicky

Verso Roma-Milan, la formazione scelta da Gasperini: Ghilardi titolare. In attacco Dybala e Soulé alle spalle di Malen

25/01/2026 alle 15:20.
esultanza-torino-roma

C'è grande attesa in casa Roma per lo scontro diretto con il Milan, che andrà in scena oggi alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico in occasione della ventiduesima giornata di Serie A. Gian Piero Gasperini sembra avere pochi dubbi di formazione e, come rivelato da Angelo Mangiante, è intenzionato a schierare tutti i titolarissimi: a difesa della porta di Svilar il trio composto da Mancini-Ndicka-Ghilardi (al posto dell'infortunato Hermoso), mentre sulle fasce spazio a Celik e Wesley. A centrocampo confermata la coppia Cristante-Koné e sulla trequarti Dybala e Soulé agiranno alle spalle di Malen.