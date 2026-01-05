Verso Roma-Lecce: Gasperini si affiderà a El Shaarawy dal 1'

Alla vigilia della sfida contro il Lecce, in programma domani alle 18:00, Gian Piero Gasperini deve fare i conti con una vera emergenza tra squalifiche, infortuni e Coppa d'Africa. Con ben otto giocatori indisponibili, il tecnico è costretto a ridisegnare la squadra e, secondo quanto riportato da Angelo Mangiante di Sky Sport, ha deciso di affidarsi a Stephan El Shaarawy. L'attaccante tornerà titolare per provare a smuovere qualcosa in un reparto offensivo in grande difficoltà.

La lista degli assenti è lunga: in difesa mancheranno gli squalificati Mancini e Hermoso, oltre a Ndicka impegnato in Coppa d'Africa. A centrocampo peserà ancora l'assenza di El Aynaoui, anche lui in nazionale. A questi si aggiungono gli infortunati Bailey, Pellegrini e Baldanzi, a cui si è aggiunto anche il portiere di riserva Gollini, fermato da una lesione muscolare.



