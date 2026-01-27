Udinese-Roma: divieto di vendita dei biglietti per i residenti nel Lazio

In vista dell'incontro di calcio Udinese-Roma, in programma il 2 febbraio prossimo alle 20.45, al Bluenergy Stadium, il prefetto di Udine, Domenico Lione, ha disposto la chiusura del settore ospiti. Contestualmente, è stato stabilito il divieto di vendita dei biglietti nei confronti delle persone residenti nel Lazio. La decisione è stata assunta nell'ambito delle consuete valutazioni di ordine e sicurezza pubblica legate allo svolgimento della gara e delle disposizione del Viminale, dopo gli scontri del 18 gennaio, lungo l'autostrada A1, tra i tifosi giallorossi e quelli della Fiorentina, che hanno portato a vietare le trasferte di entrambe le tifoserie fino al termine di questa stagione.

(ansa)