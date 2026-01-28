Udinese: per Zanoli lesione del legamento crociato del ginocchio destro

Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro per Alessandro Zanoli. L'esterno dell'Udinese, squadra prossima avversaria della Roma in campionato, è stato sottoposto a intervento e l'operazione è perfettamente riuscita. La nota del club.

"Udinese Calcio comunica che, in data odierna, Alessandro Zanoli si è sottoposto ad intervento chirurgico per la riparazione di una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’operazione, effettuata dal professor Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma, é perfettamente riuscita. Ad Alessandro un grande in bocca al lupo per un pronto recupero"

(udinese.it)