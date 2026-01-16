Trigoria: domani alle 13:30 la conferenza stampa di Gasperini

Torna a parlare Gian Piero Gasperini e lo farà domani alle ore 13:30 alla vigilia della partita contro il Torino, valida per la ventunesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Olimpico Grande Torino. L'allenatore della Roma interverrà in conferenza stampa per presentare la difficile trasferta di Torino e l'evento si terrà nella sala stampa del 'Fulvio Bernardini' di Trigoria.