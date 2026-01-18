Torino-Roma: Pellegrini verso la titolarità al posto di Soulé. L'argentino è al meglio

Alle ore 18 va in scena allo Stadio Olimpico Grande Torino il match tra Torino e Roma, valido per la ventunesima giornata di Serie A. Gian Piero Gasperini ha recuperato Lorenzo Pellegrini e, secondo quanto rivelato dall'emittente televisiva, l'allenatore sembra intenzionato a schierare il centrocampista subito titolare. Il numero 7 potrebbe prendere il posto di Matias Soulé, il quale non è al meglio. Il reparto offensivo dovrebbe essere completato da Paulo Dybala e il nuovo acquisto Donyell Malen.

(Sky Sport)