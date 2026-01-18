TORINO-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Torna Ndicka dal 1', Malen subito titolare con Pellegrini e Dybala alle spalle (FOTO, VIDEO e DIRETTA)

Dopo la dolorosa eliminazione agli ottavi di Coppa Italia contro il Torino, la Roma ha la possibilità di vendicarsi e oggi alle ore 18 affronta allo Stadio Olimpico Grande Torino la formazione granata in occasione della ventunesima giornata di Serie A. I giallorossi si trovano al quarto posto in classifica con 39 punti, mentre i piemontesi sono undicesimi a quota 23.

Gasperini effettua diversi cambi rispetto alla formazione vista in Coppa Italia e davanti a Svilar torna la difesa titolare composta da Mancini-Ndicka-Hermoso, mentre sulle fasce spazio a Celik e Wesley. A centrocampo la coppia Cristante-Koné, sulla trequarti Pellegrini (Soulé non è al meglio) e Dybala alle spalle del nuovo acquisto Malen, il quale parte subito titolare.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

TORINO: Paleari; Ismajli, Tameze, Coco; Lazaro, Gineitis, Ilkhan, Vlasic, Aboukhlal; Ngonge, Adams.

All.: Baroni.

ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Pellegrini; Malen.

All.: Gasperini

Arbitro: Chiffi. Assistenti: Berti - C. Rossi. IV Uomo: Tremolada. VAR: Abisso. AVAR: Guida.

PREPARTITA

16:52 - Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport, anticipa la formazione ufficiale della Roma.

Formazione #titolare #TorinoRoma

3-4-2-1

Svilar

---

Mancini

NDicka

Hermoso

----

Celik

Koné

Cristante

Wesley

---

Dybala

Pellegrini

---

Malen

--- pic.twitter.com/hLlJZWElSc — Angelo Mangiante (@angelomangiante) January 18, 2026





