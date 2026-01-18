Torino-Roma, il virgolettato della panchina dopo il gol di Malen: "Ma chi abbiamo preso?!"

Impatto incredibile di Donyell Malen che all'esordio con la maglia della Roma ci ha messo poco più di 20 minuti per segnare il suo primo gol contro il Torino. L'olandese si è anche mosso benissimo ed ha colpito anche gli elementi della panchina giallorossa. Secondo quanto detto da DAZN, la frase pronunciata subito dopo la rete dell'ex Aston Villa sarebbe stata: "Ma chi abbiamo preso?!".