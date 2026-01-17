Torino-Roma, i convocati di Gasperini: torna Pellegrini, prima chiamata per Vaz e Malen. Out Ferguson, El Shaarawy e Angelino

Domani alle ore 18 andrà in scena allo Stadio Olimpico Grande Torino il match tra Torino e Roma, valido per la ventunesima giornata di Serie A. Gian Piero Gasperini ha diramato l'elenco dei convocati e nella lista figurano i due nuovi acquisti Robinio Vaz e Donyell Malen. Torna a disposizione anche Lorenzo Pellegrini, mentre Evan Ferguson non ha recuperato dal trauma contusivo alla schiena accusato contro il Sassuolo e non è stato convocato: "Molto probabilmente tornerà anche Ferguson, il quale sembra aver superato la forte contusione - aveva detto Gasperini in conferenza stampa -. Oggi Evan proverà e potrebbe essere convocato". Out anche Stephan El Shaarawy a causa di un'infiammazione al tendine d'Achille e Angelino.

L'elenco dei convocati

Portieri: Svilar, Vasquez, Zelezny

Difensori: Rensch, Tsimikas, Ndicka, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi

Centrocampisti: Kone, Cristante, Pisilli, Pellegrini

Attaccanti: Soulé, Bailey, Dybala, Arena, Vaz, Malen

(asroma.com)