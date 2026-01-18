Torino-Roma, i convocati di Baroni: presenti Ismajli, Pedersen e Simeone. Out Zapata per motivi familiari (FOTO)

Alle ore 18 va in scena allo Stadio Olimpico Grande Torino il match tra Torino e Roma, valido per la ventunesima giornata di Serie A. A poche ore dal calcio d'inizio Marco Baroni, allenatore dei granata, ha diramato la lista dei convocati e nell'elenco figurano il difensore Ardian Ismajli, l'esterno Marcus Pedersen e l'attaccante Giovanni Simeone, i quali erano in dubbi a causa di problemi fisici.

La lista dei convocati

Portieri: Israel, Paleari, Popa.

Difensori: Coco, Ismajli, Lazaro, Maripan, Pedersen, Pellini.

Centrocampisti: Anjorin, Casadei, Gineitis, Ilkhan, Kugyela, Tameze, Vlasic.

Attaccanti: Aboukhlal, Adams, Ngonge, Njie, Simeone, Zapata.

Come rivelato dall'emittente televisiva, Marco Baroni dovrà rinunciare a Duvan Zapata: l'attaccante colombiano ha lasciato il ritiro per motivi familiari e sta tornando a Bergamo. Il centravanti, quindi, salterà il match contro la Roma.

(Sky Sport)

