Clicky

Torino-Roma: Dybala primo giocatore straniero a prendere parte a 200 gol nelle ultime 20 stagioni

18/01/2026 alle 19:59.
mancini-dybala-2

Altro record per Paulo Dybala. Grazie all'assist e al gol messi a referto contro il Torino, la Joya è diventato il primo giocatore straniero ad aver partecipato a 200 gol (131 reti e 69 assistenze) nelle ultime 20 stagioni di Serie A. L'argentino, ormai in Italia da tantissimi anni, si sta affermando sempre di più come uno dei migliori giocatori passati nel nostro campionato.