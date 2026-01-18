Torino-Roma, cori per Malen all'uscita dal campo: "Olé, olé, olé, Malen"

Ottimo l'esordio di Donyell Malen con la maglia della Roma condito dal gol che ha sbloccato la gara contro il Torino. La partita dell'olandese, oltre ad essere stata promossa a pieni voti da Gasperini e dal suo staff, è stata particolarmente apprezzata anche dai tifosi giallorossi. L'ex Aston Villa infatti, è uscito dal campo passando per il settore occupato dai supporters capitolini che hanno iniziato ad intonargli un coro: "Olé, olé, olé, Malen".