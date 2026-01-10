Clicky

Soulé come Yamal: 10 partecipazioni al gol negli ultimi tre campionati, nessuno come loro tra i giocatori delle top 5 leghe nati dal 2003 in avanti

10/01/2026 alle 20:05.
La Roma vince ancora e batte 2-0 il Sassuolo allo Stadio Olimpico grazie alle reti di Manu Koné e Matias Soulé. Come riportato dal portale di statistiche OptaPaolo, l'attaccante argentino è l'unico calciatore nato dal 2003 in avanti assieme a Lamine Yamal del Barcellona ad avere preso parte ad almeno 10 gol (6 reti e 4 assist per Mati) in ciascuna delle ultime tre stagioni dei cinque maggiori campionati europei.