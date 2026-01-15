Serie A, Verona-Bologna 2-3: Orban illude, i rossoblu ribaltano e tornano a vincere

Tanti gol nel terzo recupero della sedicesima giornata di Serie A. Al Bentegodi, il Bologna espugna il campo dell'Hellas Verona al termine di una partita vivace, vinta per 3-2. I padroni di casa partono forte e si portano in vantaggio al 13' con Gift Orban. La reazione del Bologna però arriva presto: Riccardo Orsolini pareggia i conti al 21' con un gran gol, Jens Odgaard firma il sorpasso al 29' e Santiago Castro cala il tris al 43', chiudendo il primo tempo sull'1-3. Nella ripresa, il Verona accorcia le distanze al 71' grazie a un'autorete di Remo Freuler, ma non basta.
Con questo successo, il Bologna sale a 27 punti e si porta al nono posto in classifica. Resta invece disperata la situazione dell'Hellas, sempre ultimo a quota 13 punti.