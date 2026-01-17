Serie A, Udinese-Inter 0-1: decide Lautaro Martinez. I nerazzurri allungano a +6 sul Milan

Alle ore 15 è andata in scena alla Bluenergy Arena la partita tra Udinese e Inter, valida per la ventunesima giornata di Serie A, e si è conclusa con il risultato di 0-1 in favore degli ospiti. A decidere il match è il solito Lautaro Martinez, il quale segna il gol decisivo al minuto 20 e si conferma capocannoniere dal campionato con 11 reti. In seguito a questo successo l'Inter blinda il primo posto in classifica e si porta momentaneamente a +6 dal Milan (in campo domani contro il Lecce), mentre l'Udinese resta in decima posizione a quota 26.