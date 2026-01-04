Serie A, tris del Torino in casa dell'Hellas Verona: a segno Simeone, Casadei e Njie

Alle ore 18 è andata in scena la partita tra Hellas Verona e Torino, valida per la diciottesima giornata di Serie A, e si è conclusa con un netto 0-3 in favore degli ospiti. L'equilibrio si spezza al minuto 10 grazie al classico gol dell'ex di Simeone e nel finale di partita la formazione granata chiude definitivamente i conti: all'87' Casadei sigla il raddoppio e al 91' Njie mette a referto il tris. Con questo successo il Torino sale all'undicesimo posto in classifica a 23 punti, mentre l'Hellas Verona scende in ultima posizione a quota 12 (stessi punti di Pisa e Fiorentina).