Serie A, Nkunku salva il Milan al 90': pari con la Viola. Vince la Lazio a Verona

Buone notizie dal Franchi per la classifica della Roma. Il Milan non va oltre il pareggio contro la Fiorentina terzultima, facendosi fermare sull'1-1. I rossoneri, andati sotto per il gol di Comuzzo, evitano ancora la sconfitta al 90' grazie a una rete di Nkunku, ma il mezzo passo falso permette alla squadra di Allegri di salire solo a quota 40 (con una partita in meno), con una lunghezza di vantaggio dalla Roma.
Nell'altro match del pomeriggio, sorride la Lazio che espugna il Bentegodi di misura contro il Verona fanalino di coda (13 punti). Decide un autogol di Nelsson nel finale, che porta i biancocelesti all'ottavo posto in classifica.