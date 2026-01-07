Serie A, Napoli-Verona 2-2: pareggiano gli uomini di Conte. Bologna-Atalanta 0-2: vincono gli orobici

Sono andate in scena le gare di Serie A delle 18:30. Il Napoli ospitava l'Hellas Verona e la partita è terminata 2-2 quasi all'ultimo respiro. Frese e Orban, quest'ultimo su calcio di rigore, hanno aperto le marcature, McTominay prima e Di Lorenzo poi hanno pareggiato i conti. Cade in casa il Bologna: hanno vinto Palladino e i suoi grazie alla doppietta realizzata da Krstovic.