Colpo salvezza del Cagliari all'Unipol Domus. I sardi hanno infatti battuto per 1-0 la Juventus di Luciano Spalletti grazie alla rete di Mazzitelli, centrocampista ex Roma. La squadra di Pisacane ottiene quindi un successo importantissimo in chiave salvezza che ora li porta al quindicesimo posto con 22 punti. I bianconeri, invece, restano al quinto posto con 39 punti a parimerito con i giallorossi che domani avranno una chance importantissima per staccarli.
Serie A, l'ex Roma Mazzitelli stende la Juventus: Il Cagliari vince 1-0. Bianconeri fermi al quinto posto
17/01/2026 alle 22:41.