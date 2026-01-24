Serie A, Lecce-Lazio 0-0: Di Francesco scavalca la Fiorentina e va a +1 sulla zona retrocessione. Una vittoria nelle ultime sette partite per Sarri

Alle ore 20:45 è andata in scena allo Stadio Via del Mare la partita tra Lecce e Lazio, valida per la ventiduesima giornata di Serie A, e si è conclusa con il risultato di 0-0. La gara è sempre rimasta equilibrata ed entrambe le squadre hanno faticato a rendersi davvero pericolose. In seguito a questo pareggio i salentini escono dalla zona retrocessione e salgono a 18 punti, portandosi a +1 sulla Fiorentina diciottesima; la squadra biancoceleste resta al nono posto a quota 29 e nelle ultime sette giornate ha messo a referto soltanto una vittoria (0-1 contro l'Hellas Verona).