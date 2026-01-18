Serie A, la Fiorentina vince 1-2 in casa del Bologna: Mandragora e Piccoli spingono la Viola fuori dalla zona retrocessione

Alle ore 15 è andata in scena allo Stadio Renato Dall'Ara la partita tra Bologna e Fiorentina, valida per la ventunesima giornata di Serie A, e si è conclusa con il risultato di 1-2. La Viola sorprende i padroni di casa e mette in cassaforte la gara con due reti nel primo tempo firmate da Mandragora al minuto 19 e Piccoli al 45'. I felsinei riaprono la partita all'88' con il colpo di testa di Fabbian, ma la difesa toscana resiste agli ultimi attacchi e porta a casa un successo fondamentale. In seguito a questa vittoria la Fiorentina esce dalla zona retrocessione e sale al diciassettesimo posto in classifica con 17 punti (gli stessi del Lecce terzultimo), mentre il Bologna resta ottavo a quota 30.