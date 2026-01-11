Serie A, Inter e Napoli si dividono la posta: finisce 2-2 a San Siro

Gol e tensioni nel big match della 20ª giornata. A San Siro finisce in parità tra Inter e Napoli: un 2-2 che muove poco la classifica nelle zone alte. I nerazzurri sbloccano subito con Dimarco al 9', ma vengono ripresi da un super McTominay al 26'. Nella ripresa l'episodio chiave: l'arbitro assegna un rigore all'Inter per uno "step on foot" di Rrahmani su Mkhitaryan. Una decisione corretta che scatena però la furia di Antonio Conte, espulso per proteste prima che Calhanoglu trasformi il 2-1 dal dischetto. Il Napoli però non molla e trova il definitivo pareggio all'81' ancora con McTominay. Con questo punto, l'Inter sale a 43 consolidando il primato, mentre il Napoli aggancia e scavalca (a fronte della classifica avulsa) la Roma al terzo posto a quota 39 punti, entrambe con una partita da recuperare.