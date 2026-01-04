Serie A, Inter-Bologna 3-1: dominio dei nerazzurri, Chivu si riprende la vetta. Felsinei settimi a -7 dalla Roma

Alle ore 20:45 è andato in scena il big match tra Inter e Bologna, valido per la diciottesima giornata di Serie A, e si è concluso con il risultato di 3-1. A sbloccare la gara è Zielinski al 39' e i nerazzurri mettono la partita in cassaforte nella ripresa grazie alle reti di Lautaro Martinez e Thuram. Inutile il gol della bandiera realizzato da Castro all'83'. In seguito a questo successo Chivu sale a 39 punti e si riprende la vetta della classifica (+1 dal Milan secondo e +2 dal Napoli terzo), mentre la formazione felsinea resta settima a quota 26 (-7 dalla Roma quinta).