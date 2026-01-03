Due pareggi per 1-1 nelle sfide delle 15:00 in Serie A. Al Mapei Stadium, il Parma di Cuesta ferma il Sassuolo grazie alla rete di Pellegrino, che risponde a Thorstvedt. Si dividono la posta in gioco anche Genoa e Pisa nelle scontro salvezza del Marassi. Dopo il vantaggio iniziale di Colombo è Leris a regalare un punto a Gilardino. Quarta partita di fila senza vittoria per Daniele De Rossi.
Serie A, il Parma ferma il Sassuolo: al Mapei finisce 1-1. Pareggio anche nello scontro salvezza tra Genoa e Pisa
03/01/2026 alle 16:58.