La Fiorentina piazza un importante vittoria in ottica salvezza. La rete di Moise Kean a tempo scaduto regala il secondo successo stagionale alla Viola. Dopo un assedio durato 90 minuti, la difesa della Cremonese crolla sotto ai colpi dell'attaccante italiano. Fiorentina che ora aggancia il Pisa al penultimo posto con 12 punti e a -3 dalla zona salvezza. Cremonese che invece resta al dodicesimo posto con 21 punti.
Serie A, il gol di Kean in extremis regala la vittoria alla Fiorentina: Cremonese battuta 1-0
04/01/2026 alle 17:03.