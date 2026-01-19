Serie A, il Como travolge la Lazio: all'Olimpico finisce 0-3 con doppietta di Paz e gol di Baturina

Il match dell'Olimpico delle 20:45 tra Lazio e Como ha chiuso la 21esima giornata di Serie A. La sfida, mai messa in dubbio, si è conclusa 0-3 per i ragazzi di Fabregas, che hanno offerto una prestazione superlativa. Grandi protagonisti Baturina, autore di un gol ed un assist, e Nico Paz che ha siglato una doppietta. Per l'argentino anche un rigore sbagliato che però non ha compromesso la sua serata. Vittoria che proietta il Como al sesto posto con 37 punti e a -2 dalla Juventus quinta. Lazio che invece resta al nono posto con 28 punti.