Serie A, finale pazzesco a San Siro: Leao salva il Milan al 92', il Genoa sbaglia un rigore al 99'

Un finale incredibile a San Siro chiude la diciannovesima giornata di Serie A. Il Milan agguanta un pareggio in extremis contro il Genoa di Daniele De Rossi, ma sono i rossoblù a mangiarsi le mani per un rigore fallito al nono minuto di recupero. Il Genoa passa in vantaggio al 28' con un gol di Lorenzo Colombo, e sembra poter portare a casa una vittoria pesantissima. La beffa per la squadra di De Rossi arriva al 92', quando Rafael Leão trova il colpo di testa vincente sugli sviluppi di un calcio d'angolo, firmando l'1-1. Al 95' l'arbitro assegna un calcio di rigore al Genoa per un fallo su Ellertsson. Dopo un lungo check del VAR, la decisione viene confermata. Dal dischetto si presenta Stanciu, che però calcia alto, sprecando la clamorosa palla del 2-1.
Il Milan sale così a 39 punti, restando secondo con una partita in meno, mentre il Genoa si porta a 16 punti, momentaneamente fuori dalla zona retrocessione al diciassettesimo posto.