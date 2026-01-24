Serie A, colpo Cagliari in casa della Fiorentina: i sardi vincono 1-2 e la Viola resta diciassettesima

Alle ore 18 è andato in scena allo Stadio Artemio Franchi di Firenze il delicatissimo scontro salvezza tra la Fiorentina e Cagliari, valido per la ventiduesima giornata di Serie A, e si è concluso con il risultato di 1-2 in favore degli ospiti. I sardi sorprendono i padroni di casa e prima sbloccano la gara al 31' con Kilicsoy e successivamente raddoppiano con Palestra a inizio ripresa. La Viola prova a rientrare in partita con il gol di Brescianini al 74', ma la difesa dei rossoblù resiste agli attacchi e porta a casa un successo fondamentale. In seguito a questo risultato il Cagliari vola all'undicesimo posto in classifica con 25 punti, mentre la Fiorentina resta diciassettesima a quota 17 (stessi punti del Lecce terzultimo, che però ha una gara in meno).