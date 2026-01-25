Serie A, Atalanta-Parma 4-0: primo gol per Raspadori. Folle rimonta del Genoa contro il Bologna: De Rossi la ribalta da 0-2 a 3-2 al 91'

Alle ore 15 sono andate in scena Atalanta-Parma e Genoa-Bologna, partite valide per la ventiduesima giornata di Serie A. La Dea non sbaglia e strapazza i crociati con un netto 4-0: Scamacca sblocca la gara al 15', de Roon raddoppia al 24', Raspadori (primo gol con la maglia nerazzurra) firma il tris al 73' e Krstovic chiude i giochi al 92'. Grazie a questo successo gli uomini di Palladino blindano il settimo posto e salgono a 35 punti (momentaneamente a -4 dalla Juventus sesta), mentre il Parma è quattordicesimo a quota 23.

Clamorosa vittoria in rimonta per il Genoa di De Rossi, che batte 3-2 il Bologna dopo essere andato sotto 0-2. I felsinei passano in vantaggio al 35' con Ferguson e raddoppiano al 47' grazie all'autorete di Otoa, ma al minuto 56 Skorupski commette un grave errore e rimedia un cartellino rosso che cambia completamente l'inerzia della partita. Il Grifone pareggia immediatamente con la splendida punizione (assegnata proprio per il fallo di Skorupski) calciata da Malinovskyi e al 78' Ekuban realizza il gol del 2-2. Quando la partita sembra ormai finita, Messias si inventa un capolavoro con il mancino al minuto 91 e fissa il punteggio sul 3-2. In seguito a questo risultato il Genoa sale al tredicesimo posto con 23 punti (+6 sulla zona retrocessione), mentre il Bologna è ottavo a quota 30 e resta fermo a una sola vittoria nelle ultime 10.