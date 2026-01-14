Serie A, anticipi e posticipi 23a e 24a giornata: Roma in campo di lunedì alle 20:45 contro Udinese e Cagliari

La Lega Serie A ha reso noto il programma della 23esima e della 24esima giornata di Serie A, che andranno in scena rispettivamente nel weekend del primo e dell'8 febbraio. La Roma scenderà in campo sempre di lunedì alle ore 20:45: il 2 febbraio giocherà al Bluenergy Stadium contro l'Udinese, mentre il 9 affronterà il Cagliari allo Stadio Olimpico. Entrambe le partite saranno visibili su DAZN e Sky.

Date e orari della 23a e 24a giornata

23a giornata: Udinese-Roma (lunedì 2 febbraio ore 20:45 - DAZN e Sky)

24a giornata: Roma-Cagliari (lunedì 9 febbraio ore 20:45 - DAZN e Sky)

(legaseriea.it)