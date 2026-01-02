Al Milan di Massimiliano Allegri basta un gol di Rafael Leao per battere il Cagliari 0-1 e volare in vetta alla Serie A in attesa di Napoli e Inter. I ragazzi di Pisacane cercano di mettere in difficoltà il Diavolo, ma, si devono arrendere alla rete siglata dal fantasista portoghese al 50esimo. Rossoneri che dunque raggiungono quota 38 punti, mentre i sardi rimangono al quattordicesimo posto con 18.
Serie A, al Milan basta Leao: Cagliari battuto 0-1. Rossoneri momentaneamente in vetta
02/01/2026 alle 22:40.