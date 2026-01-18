Scontri tra tifosi romanisti e fiorentini sull'A1: colpite auto con spranghe e sassi

Terrore sull'autostrada A1, teatro di violenti scontri tra tifosi romanisti e fiorentini in prossimità dello svincolo del Raccordo per Casalecchio. Alle ore 12:30, all’altezza del chilometro 195, decine di auto si sono fermate sulla corsia di emergenza in direzione e centinaia di tifosi incappucciati si sono riversati in strada con spranghe, caschi e assi. Nel corso della guerriglia sono state colpite anche diverse macchine che transitavano lì in quel momento, ma al momento non risultano feriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale e quelli della Digos, i quali ora visioneranno tutti i filmati e le immagini delle telecamere di sorveglianza. La Fiorentina affronta alle ore 15 il Bologna allo Stadio Dall'Ara, mentre la Roma gioca alle ore 18 allo Stadio Olimpico Grande Torino contro la formazione granata.

(ilrestodelcarlino.it)