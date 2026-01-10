Sassuolo, Volpato: “I tifosi della Roma sono di un altro livello. Allenarmi con Mourinho? Ero sotto shock”

NERO&VERDE - In vista del match tra Roma e Sassuolo, Cristian Volpato ha rilasciato un’intervista esclusiva. Il giovane trequartista, con un passato alla Roma, ha analizzato il suo percorso professionale soffermandosi con particolare emozione sugli anni trascorsi in giallorosso. Di seguito le sue dichiarazioni principali:

Dybala? “Paulo è una persona straordinaria, molto umile. Per me è uno dei più forti che ha giocato in questo campionato, sono contento di aver giocato e aver imparato da lui a Roma“.

La gara all'olimpico? “Sappiamo quanto è difficile giocare contro la Roma all’Olimpico. Là i tifosi sono di un altro livello, sono come un 12° uomo in campo“.

Mourinho? “Ero sotto shock, mi allenavo veramente forte quando c’era lui. Ricordo che, appena qualche ora dopo essere stato annunciato, venne a vedere una partita della Primavera“.