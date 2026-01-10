ROMA-SASSUOLO: le probabili formazioni. Tornano Hermoso e Mancini, in attacco Soulé-Dybala alle spalle di Ferguson

La Roma vuole dare continuità alla vittoria ottenuta a Lecce e oggi alle ore 18:00 affronta il Sassuolo di Grosso allo Stadio Olimpico in occasione della ventesima giornata di Serie A. I giallorossi si trovano al quinto posto in classifica con 36 punti (gli stessi della Juventus quarta), mentre i neroverdi sono undicesimi a quota 23.

Mister Gasperini ritrova Hermoso e Mancini, i quali comporranno insieme a Ziolkowski il muro davanti alla porta di Svilar. Sulle fasce agiranno Celik e Tsimikas, mentre a centrocampo l’allenatore è obbligato a schierare la coppia Koné-Pisilli anche a causa della squalifica di Cristante. In attacco, invece, Soulé e Dybala agiranno alle spalle di Ferguson.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Pisilli, Koné, Tsimikas; Soulé, Dybala; Ferguson.

A disp.:

All.: Gasperini.

SASSUOLO: Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Fadera, Pinamonti, Laurienté.

A disp.:

All.: Grosso.

Arbitro: Marcenaro. Assistenti: Mondin - Monaco. IV Uomo: Marchetti. VAR: Maggioni. AVAR: Di Bello.