Roma-Sassuolo, infortunio al gluteo per Ferguson: al suo posto El Shaarawy. L'irlandese rientra negli spogliatoi

Nuova tegola in attacco per la Roma. Evan Ferguson è stato costretto a lasciare il campo per infortunio durante il primo tempo della sfida contro il Sassuolo, lasciando il posto a Stephan El Shaarawy al 39' minuto. L'attaccante irlandese aveva subito un primo colpo al gluteo già in avvio di partita, ma aveva provato a stringere i denti. Dopo un secondo contrasto nello stesso punto, però, è stato costretto ad alzare bandiera bianca.

Al momento dell'uscita, Ferguson è apparso visibilmente dolorante, tanto da rientrare direttamente negli spogliatoi senza salutare nessuno in panchina. Potrebbe trattarsi di una forte contusione, ma le sue condizioni verranno valutate con più attenzione nelle prossime ore.