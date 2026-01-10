Roma-Sassuolo, Grosso: "Mi tengo stretto i 70 minuti di prestazione, peccato per il finale"

Al termine della sconfitta per 2-0 subita all'Olimpico, il tecnico del Sassuolo, Fabio Grosso, ha analizzato la prestazione della sua squadra sia in conferenza stampa che ai microfoni di DAZN.

GROSSO A DAZN

C’è amaro in bocca per il risultato nonostante questa prestazione?

“Abbiamo fatto una bella partita. Siamo stati dentro la gara e abbiamo creato grandi presupposti per passare in vantaggio. Poi abbiamo sofferto la qualità degli avversari. Siamo stati bravi, quando giochi così e non riesci ad andare in vantaggio contro queste squadre poi la partita diventa pericolosa come lo è stata nel finale. Peccato, ma andiamo avanti. Dobbiamo tenere la testa su questo campionato e provare a continuare così. Nel finale abbiamo concesso troppe occasioni, facciamo tesoro anche degli errori commessi”.

Perché la squadra si è spaccata dopo il gol?

“Nel finale siamo scesi per varie ragioni, ma io tengo duro e non cerco alibi. Fa parte del percorso, ora stiamo dentro le turbolenze ma dobbiamo cercare i presupposti per ritrovare il sereno. Non era facile venire qui e fare questa partita. Dobbiamo migliorare e lavoriamo sugli errori”.

Koné?

“Ha uno strappo importante, ma deve crescere tantissimo nella continuità all’interno della partita. Ha picchi altissimi, ma a volte stacca e non riesce a riconoscere le occasioni. Oggi ha avuto occasioni importanti, poteva fare meglio”.

GROSSO IN CONFERENZA STAMPA

Cosa avete sofferto nel secondo tempo quando la Roma ha aumentato l’intensità?

"Mi tengo stretta la prestazione fino ai minuti finali, perché venire qui a giocare contro la Roma e fare i 70 minuti che abbiamo fatto, tenendo il campo, giocando con coraggio, creando i presupposti per il gol... Quando vieni su questi campi con squadre di grande qualità e non riesci ad andare in vantaggio, poi la partita diventa difficile. Peccato per il finale, è un insegnamento per il futuro. Mi tengo le cose positive e continuiamo a lavorare per provare in ogni gara a racimolare i punti per il nostro obiettivo".

Vi è mancata un pizzico di malizia e furbizia?

"Noi li abbiamo creati i presupposti, poi quel pizzico di decisione e convinzione avrebbe potuto incanalare la partita in maniera diversa. Abbiamo creato 3 occasioni pulite per andare in vantaggio, alcune volte dovevamo partire più veloce, altre volte era da rallentare il ritmo, ma questo fa parte delle cose da imparare.Siamo una squadra nuova, tornata in Serie A, abbiamo margini di miglioramento e cerchiamo di presentarci in ogni stadio per racimolare punti".

In cosa siete mancati?

"La qualità della Roma c'è, siamo stati bravi a limitarla e a tenere testa per lunghi tratti, poi sono giocatori forti che sanno venire fuori e pungerti nei momenti giusti, come è capitato. Peccato, sbloccarla sarebbe stato importante e avevamo creato i presupposti. Quando contro queste squadre non ci riesci, poi gli episodi te la indirizzano. Peccato per il finale, abbiamo preso i due gol e non siamo riusciti a rientrare in partita".