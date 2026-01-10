Roma-Sassuolo, Gasperini furioso in panchina: "Ma che c...o fate!" al quarto uomo. E viene ammonito

Momento di grande tensione per Gian Piero Gasperini durante il primo tempo di Roma-Sassuolo. Il tecnico giallorosso è esploso in panchina dopo una serie di errori tecnici della sua squadra e due ammonizioni ravvicinate, rimediando a sua volta un cartellino giallo. Tutto è nato da una fase di gioco confusa, con i giallorossi in evidente difficoltà. Prima è arrivato il giallo a Koné per un fallo, seguito pochi istanti dopo da un'altra ammonizione, questa volta per Hermoso, costretto a fermare irregolarmente Fadera. Di fronte all'ennesimo errore, le telecamere hanno pizzicato il labiale inequivocabile di un Gasperini infuriato, che si è rivolto verso la sua panchina gridando al quarto uomo: "Ma che c...o fate!". Una reazione plateale che non è sfuggita al quarto uomo e all'arbitro, che ha immediatamente estratto il cartellino giallo anche per l'allenatore.