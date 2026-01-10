ROMA-SASSUOLO: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

Oggi, sabato 10 gennaio 2026, la Roma torna a calcare l’erba dello Stadio Olimpico per la prima sfida casalinga dell’anno. Alle ore 18:00, i giallorossi ospitano il Sassuolo, gara valida per la 20ª giornata di Serie A, un appuntamento cruciale per consolidare le ambizioni europee in una classifica che vede la squadra di Gasperini stabilmente nelle zone nobili. Attualmente la Roma divide il quarto posto con la Juventus a 36 punti, in piena lotta per un piazzamento Champions, mostrando una solidità difensiva che sarà fondamentale contro un Sassuolo che, pur reduce da un pesante 0-3 contro la Juventus, rimane una squadra imprevedibile.
DOVE VEDERE ROMA-SASSUOLO IN TV E IN STREAMING
Il match tra Roma e Sassuolo (in programma oggi, 10 gennaio 2026 alle ore 18:00) sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno seguire la sfida tramite:
Smart TV e Console: App DAZN su televisori compatibili, PlayStation o Xbox.
Dispositivi Streaming: Amazon Firestick, Google Chromecast e TIMVISION Box.
Sky: Canale DAZN 1 (numero 214 del telecomando) per chi ha attivo il servizio "Zona DAZN".
Streaming Mobile: App DAZN disponibile su smartphone, tablet (iOS/Android) e browser su PC.
LE PROBABILI FORMAZIONI
ROMA: Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Pisilli, Kone, Wesley; Soule, Dybala, Ferguson
SASSUOLO: Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Iannoni, Matic, Koné; Fadera, Pinamonti, Laurienté
LE QUOTE
|ROMA-SASSUOLO
|1
|X
|2
|EUROBET
|1.58
|3.30
|6.20
|SISAL
|1.65
|3.60
|6.00
|PLANETWIN
|1.67
|3.40
|6.25
|SNAI
|1.65
|3.50
|6.00
LR24