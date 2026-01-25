Roma-Milan, Maignan: "Il rigore? Bartesaghi si deve tagliare il braccio? Poteva fischiare anche su Pulisic..."

Al termine del pareggio dell'Olimpico, il portiere del Milan si è fermato ai microfoni di Dazn per analizzare l'1-1 contro la Roma. Mike Maignan, decisivo con le sue parate soprattutto nel primo tempo, ha commentato la prestazione dei rossoneri con queste dichiarazioni.

Hai vinto il premio MVP, ma non sei contento…

“Certo, volevamo vincere. Abbiamo affrontato una squadra tosta e difficile da affrontare, ma lo sapevamo. Abbiamo tenuto nel primo tempo e segnato nel secondo, è un peccato non aver vinto. Poi c’è stato quel rigore, dai… Non possiamo farci niente…”.

Non sei d’accordo con il rigore?

“Cosa deve fare Bartesaghi, si deve tagliare il braccio? Celik è vicino a lui e gliel’ha tirata addosso. Avrebbe anche potuto fischiare il secondo su Pulisic…”.

Il divario con l’Inter è aumentato…

“Per il quarto posto ci sono tante squadre forti, ogni punto conta. Noi giochiamo ogni partita per vincere e vogliamo fare più punti possibili per proseguire il nostro cammino”.





