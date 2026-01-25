ROMA-MILAN: le formazioni UFFICIALI. Ghilardi dal 1', Dybala e Soulé alle spalle di Malen (FOTO e VIDEO)

La Roma vuole sfatare il tabù scontri diretti e oggi alle ore 20:45 affronta allo Stadio Olimpico il Milan di Allegri in occasione della ventiduesima giornata di Serie A. Si tratta di un vero e proprio big match, dato che i rossoneri si trovano al secondo posto in classifica con 46 punti mentre i giallorossi sono quarti a quota 42.
Gasperini vuole puntare sui titolarissimi in vista di una gara così importante: davanti alla porta di Svilar il trio difensivo composto da Mancini-Ndicka-Ghilardi (al posto dell'infortunato Hermoso) e sulle fasce spazio a Celik e Wesley. A centrocampo torna la coppia Cristante-Koné e in attacco ci sarà il duo argentino Dybala-Soulé alle spalle di Malen.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Malen.
A disp.:
All.: Gasperini.
MILAN: Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao.
A disp.:
All.: Allegri.
Arbitro: Colombo. Assistenti: Perrotti - M. Rossi. IV Uomo: Zufferli. VAR: Di Bello. AVAR: Abisso.
PREPARTITA
20.08 - La Roma entra in campo per effettuare il riscaldamento.
19.45 - Anche la Roma comunica le scelte di Gasperini:
La nostra formazione per #RomaMilan ?#ASRoma pic.twitter.com/XcCJ2aJfrn
— AS Roma (@OfficialASRoma) January 25, 2026
19.35 - La squadra arriva all'Olimpico:
19.31 - Il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante anticipa l'11 della Roma:
CONFERMATA UFFICIALE
Formazione #Roma #RomaMilan ✅
3-4-2-1
Svilar
---
Mancini
NDicka
Ghilardi
---
Celik
Konè
Cristante
Wesley
---
Dybala
Soulé
---
Malen
---- https://t.co/nIVx1hzAba
— Angelo Mangiante (@angelomangiante) January 25, 2026
19.20 - Tutto pronto all'Olimpico sotto la pioggia:
✨ Il nostro spogliatoio #ASRoma #RomaMilan pic.twitter.com/e9iBpptWxl
— AS Roma (@OfficialASRoma) January 25, 2026
? ?️ #ASRoma #RomaMilan pic.twitter.com/DcfaRzvciw
— AS Roma (@OfficialASRoma) January 25, 2026